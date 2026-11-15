FCC уже выдала разрешение на демонстрационный Eärendil-1 в июле 2026 года, несмотря на возражения астрономов

28 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 000 зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца ⁠ 5

Американская компания Reflect Orbital планирует вывести на орбиту до 50 000 спутников с зеркалами, которые будут направлять солнечный свет на Землю после захода Солнца. Однако проект вызвал противодействие астрономического сообщества: Американское астрономическое общество (AAS) и ещё 27 научных организаций предупреждают, что такая система может серьёзно ограничить возможности наземной астрономии.

Проблема заключается не только в том, что отражённый свет может попадать непосредственно в поле зрения телескопов. Его яркости, по опасениям учёных, может хватить для перегрузки чувствительных матриц астрономических камер, из-за чего полученные изображения окажутся непригодными для анализа. Даже если спутник находится за пределами направления наблюдения, солнечный свет может рассеиваться в атмосфере и повышать яркость ночного неба. Это затруднит обнаружение тусклых и далёких объектов, которые и без того сложно различить. В частности, пострадают поиски потенциально опасных астероидов.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Масштаб планируемой группировки вызывает отдельную тревогу. Астрофизик Принстонского университета Гаспар Бакос заявил: «Это не просто повод для беспокойства — это конец наземной астрономии».

Reflect Orbital, в свою очередь, заявляет о готовности учитывать интересы обсерваторий. Компания обещает заранее публиковать положение спутников, не направлять отражённый свет в сторону астрономических объектов и ориентировать неработающие аппараты так, чтобы минимизировать их видимость с Земли.

Стартап, основанный американскими инженерами в 2021 году, предлагает использовать орбитальные зеркала для освещения солнечных электростанций после заката, поисково-спасательных операций, промышленных площадок и сельскохозяйственных территорий. Сейчас проект находится на стадии разработки, а развёртывание системы предполагается проводить поэтапно.

Первым аппаратом должен стать Eärendil-0. В октябре компания подала заявку на его запуск в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Запуск запланирован на апрель 2027 года. У этого спутника не будет зеркала: он предназначен для проверки систем управления, связи и маневрирования. Следующим этапом станет Eärendil-1 с 4 поворотными отражающими панелями. После раскрытия они образуют зеркало площадью около 18 м², которое впервые позволит испытать основную технологию непосредственно на орбите.

Планы дальнейшего развёртывания гораздо масштабнее: Reflect Orbital рассчитывает запустить 36 спутников в 2027 году, увеличить группировку до 1000 аппаратов в 2028 году, до 5000 к 2030 году и до 50 000 к 2035 году. Однако австралийский астроном Майкл Браун сомневается в экономической реализуемости проекта. По его оценке, для обеспечения хотя бы одного часа освещения интенсивностью, близкой к дневному свету, в одной точке могут потребоваться десятки тысяч спутников. Стоимость такого решения способна достигнуть $20 млн. «Экономика не сходится», — заключил учёный.

Таким образом, ещё до запуска первого демонстрационного зеркального спутника проект оказался в центре конфликта между коммерческим использованием орбиты и сохранением условий для астрономических наблюдений.