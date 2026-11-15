Земля захватила астероид размером 2 метра: у планеты появилась временная мини-луна

Объект 2026 QQ8, обнаруженный в августе, оказался под действием земной гравитации и останется рядом с нашей планетой ещё несколько месяцев

Земля временно захватила небольшой астероид, который несколько месяцев оставался незамеченным в качестве спутника нашей планеты. Объект 2026 QQ8 диаметром от 1,4 до 3 м оказался на временной орбите вокруг Земли ещё в апреле 2026 года, но обнаружили его только 19 августа. Первоначально астрономы даже не могли уверенно определить, является ли он природным небесным телом или искусственным объектом.

О подтверждении его естественного происхождения сообщил Центр малых планет Международного астрономического союза (Minor Planet Center, MPC) в октябре.

Земля захватила астероид размером 2 метра: у планеты появилась временная мини-луна
Источник изображения: сгенерировано Muse

История объекта началась с обозначения Sar2901. В сентябрьском бюллетене MPC специалисты сообщили, что пока не могут установить его природу, и запросили дополнительные астрометрические наблюдения — измерения положения небесного тела на фоне звёзд. Особую роль сыграли данные обсерваторий Lowell Discovery Telescope в США и телескопа Гавайского университета на Мауна-Кеа. Дополнительные измерения позволили увеличить продолжительность наблюдений и оценить влияние давления солнечного излучения на движение объекта. Это важно, поскольку отражённый от поверхности тела солнечный свет создаёт небольшую силу, способную изменять его движение. Полученные результаты позволили исключить искусственное происхождение и подтвердить, что 2026 QQ8, вероятнее всего, является естественной временной мини-луной Земли. 29 октября MPC опубликовал официальный циркуляр MPEC 2026-U95 с результатами наблюдений и расчётами орбиты.

Опасности для Земли астероид не представляет. По расчётам Европейского космического агентства (ESA), 13 декабря 2026 года он пройдёт на расстоянии около 1,35 млн км от центра нашей планеты — примерно в 3,5 раза дальше средней дистанции до Луны. Объект не включён в список астероидов, для которых рассчитывается риск столкновения с Землёй. Даже при гипотетическом попадании в атмосферу тело такого размера, вероятнее всего, разрушилось бы и сгорело, не достигнув поверхности.

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