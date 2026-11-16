Вернувшийся из космоса Starship можно подготовить к повторному полету через несколько недель. Корабль осмотрел сам Маск ⁠ 1

Илон Маск рассказал о результатах осмотра теплозащитного экрана и двигателей Starship. По его словам, общее состояние корабля выглядит очень хорошо.

В частности, он отметил, что Starship Ship 42, можно было бы использовать повторно после нескольких недель восстановительных работ. Это свидетельствует о прогрессе SpaceX в разработке системы, рассчитанной на многократные полеты.

Да, я сегодня как раз рассматривал теплозащитный экран Starship. В целом, выглядит отлично. Двигатели тоже выглядят великолепно. Корабль №42, вероятно, можно было бы снова ввести в строй после нескольких недель ремонта. Илон Маск

Однако Маск подчеркнул, что для достижения немедленной повторной готовности, аналогичной эксплуатации пассажирских самолетов, предстоит устранить еще множество небольших недоработок. Конечная цель компании — добиться возможности повторного запуска без необходимости проведения восстановительных работ после каждого полета.

Ранее Колин Адастра (@colleenadastra), фотограф NSF и сотрудник команды Starbase, опубликовал фотографии Starship 42 на стартовой башне.