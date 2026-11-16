Компактный смартфон Huawei OSTA O1 Pro с широким экраном показали вживую до анонса

В Сети появились фотографии смартфона OSTA O1 Pro — одной из первых моделей нового суббренда Huawei. Презентация устройств OSTA O1 и OSTA O1 Pro запланирована на 20 ноября.

Новинка выполнена в широком корпусе, напоминающем Huawei Pura X View, однако получила более простую основную камеру с двумя датчиками. Изменился и дизайн задней панели: вместо текстурированного покрытия используется гладкая поверхность.

Источник изображения: gizmochina // Bai Ze Guan Shan Hai

По предварительным данным, OSTA O1 Pro оснастят плоским LTPS-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением 1,5K и необычным соотношением сторон 16:9,5. Рамка со всех четырех сторон экрана будет около 1,05 мм. За производительность будет отвечать фирменная однокристальная система Kirin 9030. Смартфон предложат в четырех конфигурациях: с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Покупателям будут доступны три варианта расцветки: Starry Black, Nebula White и Starburst Purple. Официально Huawei пока не раскрыла характеристики и дизайн OSTA O1 Pro, но подробности должны появиться в ближайшие дни перед презентацией.