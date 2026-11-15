Маленький Land Rover Defender выйдет в 2027 году для конкуренции с маленьким Toyota Land Cruiser

Jaguar Land Rover планирует запустить серийное производство компактного внедорожника, известного под неофициальным названием Little Defender, в конце 2027 года. Об этом сообщил генеральный директор JLR PB Balaji (Пи Би Баладжи). Новинка станет начальной моделью семейства Defender.

Маленький Land Rover Defender выйдет в 2027 году для конкуренции с маленьким Toyota Land Cruiser
Источник изображения: Land Rover

Автомобиль построят на модульной платформе EMA, разработанной для электрифицированных моделей. Она поддерживает как полностью электрические, так и гибридные силовые установки, однако на старте Little Defender получит чисто электрическую силовую установку. Сейчас проект находится на завершающей стадии разработки.

Ожидается, что длина внедорожника превысит 4,5 метра. По предварительным данным, он получит два электромотора и полный привод. При этом новая платформа предполагает другую компоновку батареи и шасси, поэтому ход подвески, вероятно, окажется меньше, чем у нынешнего Defender. Это может ограничить возможности машины на сложном бездорожье по сравнению со старшей моделью.

В JLR, однако, обещают сохранить внедорожный характер семейства. Руководитель компании подчеркнул, что Little Defender не должен превратиться в обычный городской SUV: от него ждут высокой проходимости и конкурентоспособных внедорожных характеристик. Квадратный кузов и угловатый дизайн также должны подчеркнуть родство с остальными моделями Defender, хотя такая форма может отрицательно сказаться на запасе хода электромобиля.

Судя по тому, что известно о проекте Little Defender, он будет прямым конкурентом представленного не так давно компактного Toyota Land Cruiser — Land Cruiser FJ. Правда, тут есть нюанс: у FJ нет чисто электрической системы — Toyota наоборот сделала ставку на проверенные силовые установки на базе ДВС.

Авто и транспортLand RoverавтоИсточники:Autohome

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