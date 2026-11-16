Новая версия корабля SpaceX сможет перевозить более чем на 60% больше топлива

Starship нового поколения будет высотой с 24-этажный дом. И это без ускорителя Super Heavy ⁠ 2

Илон Маск раскрыл новые подробности о следующем поколении космического корабля Starship V4.

По его словам, длина аппарата составит около 70 м, что примерно на 40% больше по сравнению с нынешней версией. Увеличение размеров позволит поднять запас топлива более чем на 60%.

Силовая установка также изменится: вместо прежней конфигурации корабль получит девять двигателей Raptor, включая три вакуумных Raptor Vacuum. Все они будут относиться к новому поколению V4 с увеличенной тягой.

Напомним, 14 ноября компания впервые успешно поймала верхнюю ступень Starship башней Mechazilla. Корабль Ship 42 после примерно 22,5 часа полета и 14 витков вокруг Земли вернулся на стартовую площадку Starbase и был захвачен механическими манипуляторами башни. При этом ускоритель Super Heavy B22 не удалось поймать: из-за нештатной ситуации он был перенаправлен на приводнение в Мексиканском заливе.

В дальнейшем SpaceX намерена добиться полной многоразовости обеих ступеней и сократить время между полетами до уровня, сопоставимого с эксплуатацией самолетов. Маск уже заявил, что вернувшийся Starship выглядит хорошо и, теоретически, может отправиться в космос снова.

В более отдаленной перспективе компания рассчитывает использовать Starship для доставки грузов и астронавтов на Луну в рамках программы Artemis, а также для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.