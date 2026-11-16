«Дзен» восстановил работу после массовых жалоб на сбои

Сервис «Дзен» работает в штатном режиме на территории России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе VK после появления многочисленных жалоб пользователей на неполадки. Ранее в воскресенье россияне сообщали о проблемах с доступом к платформе и использованием ее основных функций.

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По данным интернет-сервиса «Сбой РФ», за последние сутки количество обращений, связанных с работой «Дзена», превысило 2500. Пользователи сообщали о нарушениях в работе платформы, однако подробности о характере и масштабах технических проблем не уточнялись.

В пресс-службе VK подтвердили, что на данный момент сервис функционирует без ограничений. «Сервис работает штатно», — заявили представители компании. Причины возникших ранее неполадок и их технический характер в VK не прокомментировали.