Huawei представит новый смартфон с поддержкой внешней камеры уже 24 ноября

Mate X8 получит два экрана диагональю до 8,15 дюйма и аккумулятор емкостью не менее 6000 мА·ч

Компания Huawei официально подтвердила, что новый складной смартфон Mate X8 представят в Китае 24 ноября. Накануне производитель впервые показал внешний вид устройства. Модель сохранит конструкцию с экраном, складывающимся внутрь корпуса, как у предыдущих представителей серии Mate X. На задней панели расположится круглый блок основной камеры, а фронтальные камеры будут встроены в отверстия как на внешнем, так и на внутреннем дисплее.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

По предварительным данным, Huawei Mate X8 выйдет в стандартной версии и специальном издании Collector’s Edition. Последнему приписывают поддержку внешней камеры Ruiying Z10, которая может стать эксклюзивным аксессуаром для этой модификации. Обычная версия, предположительно, получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Для Collector’s Edition якобы подготовят конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ либо 1 ТБ флеш-памяти.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

Ожидается, что смартфон оснастят внешним экраном диагональю 6,5 дюйма и внутренним дисплеем на 8,15 дюйма — оба будут немного крупнее панелей Mate X7. Среди других предполагаемых характеристик называются аккумулятор емкостью не менее 6000 мА·ч, основная камера на 50 Мп с переменной диафрагмой и перископический телеобъектив с разрешением 50 Мп. Также устройству приписывают функцию Privacy Display для защиты содержимого экрана от посторонних взглядов.