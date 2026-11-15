Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб

Сторонники бывшего руководителя компании намерены привлечь к кампании влиятельных представителей Кремниевой долины и заручиться поддержкой Белого дома

По данным Financial Times, Дженсен Хуанг обсуждает с доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia. Один из его союзников сообщил изданию, что сторонники Хуанга собирают «штаб» (war room) из руководителей технологических компаний Кремниевой долины, чтобы убедить руководство Nvidia вернуть бывшего главу. Они также рассчитывают заручиться поддержкой Белого дома. По словам источника, Хуанг поддерживает эти усилия.

Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб
Источник изображения: сгенерировано Muse

Сообщение появилось на фоне поиска постоянного руководителя Nvidia. Ранее Financial Times сообщила, что совет директоров компании обратился к главе британской Arm Holdings Рене Хаасу, рассматривая его в качестве потенциального преемника Хуанга. Пока финансовый директор Nvidia Колетт Кресс исполняет обязанности генерального директора.

Сам Хуанг покинул пост после скандала, связанного с сообщениями о внебрачных отношениях, в том числе с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Эта история вызвала вопросы о соблюдении ограничений на экспорт передовых ИИ-ускорителей Nvidia в Китай.

Компания пока не прокомментировала сообщение о возможном возвращении бывшего руководителя.

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