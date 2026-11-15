Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла

На 10 минуте полёта произошла аномалия, с которой будут разбираться

Тяжелая американская ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) потерпела неудачу при первом запуске за девять месяцев. На десятой минуте полёта произошла аномалия, и ракета не смогла вывести на орбиту спутники интернет-системы Amazon Leo, сказано в заявлении ULA.

Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла
Источник изображения: ULA

Старт состоялся 15 ноября в 12:40 по восточному времени США (20:40 по московскому времени) со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде после двухдневной задержки, вызванной техническими проблемами. На борту находились 40 спутников, которые планировалось доставить на низкую околоземную орбиту высотой около 435 км.

В ULA сообщили, что пока не располагают достаточной информацией для определения причины произошедшего. Компания намерена провести расследование вместе с Amazon и другими организациями, после чего разработать меры по устранению неисправности и возобновить полёты.

Для Vulcan Centaur это был первый полёт с февраля 2026 года. Во время предыдущих запусков выявили повреждения сопел твердотопливных ускорителей: в одном случае часть конструкции отделилась примерно через 30 секунд после старта. Несмотря на это, ракета тогда выполнила задачу и доставила полезную нагрузку на заданную орбиту.

После тех инцидентов Космические силы США приостановили использование Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности. ULA доработала конструкцию сопел и провела дополнительные испытания; для нынешнего полёта использовались усовершенствованные ускорители. Связь новой нештатной ситуации с прежними проблемами не установлена.

Миссия Vulcan Leo 1 должна была стать первым запуском спутников Amazon Leo с помощью этой ракеты. До неё группировка насчитывала около 400 аппаратов, выведенных в ходе 15 запусков ракетами Atlas V, Falcon 9 и Ariane 6. В перспективе Amazon планирует развернуть более 3200 спутников для предоставления широкополосного интернета, который будет конкурировать со Starlink.

Vulcan Centaur должна стать основной ракетой ULA и со временем заменить Atlas V. Неудача может повлиять как на планы развёртывания Amazon Leo, так и на подготовку будущих государственных и военных запусков США.

 

Наука и космосAmazonULAИсточники:Space.comULA

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