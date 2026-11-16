Россияне массово ускоряют мобильный интернет: названы регионы-лидеры

Оператор «МегаФон» определил регионы, жители которых чаще всего подключают опции для ускорения мобильного интернета. Первое место заняли Москва и Московская область, второе — Санкт-Петербург и Ленинградская область. На третьей позиции расположилась Якутия. В пятёрку лидеров также вошли Красноярский край и Самарская область. Такие данные оператор получил по итогам первого месяца работы линейки опций «Мега5G».

Высокий спрос на ускорение также зафиксирован в Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской области, Хабаровском крае и Ростовской области.

Самой востребованной среди новых опций стала «Мега5G Турбо»: на неё пришлось 27% всех подключений. Она позволяет вдвое увеличить скорость передачи данных на время, например, при скачивании объёмных файлов, проведении трансляций или раздаче интернета на другие устройства.

Линейка «Мега5G» предназначена в том числе для владельцев смартфонов без поддержки сетей пятого поколения. Базовая опция увеличивает скорость в 1,6 раза, а режим «Турбо» — в два раза. При этом подключение не требует смены тарифа или устройства. Услуги позволяют ускорить интернет даже в регионах, где покрытие 5G пока отсутствует.

Саму сеть пятого поколения «МегаФон» запустил 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Оператор продолжает расширять покрытие за счёт модернизации базовых станций.