Samsung выпускает свежие One UI 9 для Galaxy A25, Galaxy A57 и Galaxy Z Fold7

Инсайдерская информация

Samsung запланировала на сегодня, 16 ноября, выпуск нескольких программных обновлений для своих смартфонов.

Как сообщил инсайдер Тарун Ватс, прошивка One UI 9 уже стала доступна для Galaxy A25. Кроме того, компания выпустила ноябрьское обновление для Galaxy A57.

В списке ближайших обновлений также значится серия складных смартфонов Galaxy Z Fold7. Их владельцы в Индии, Европе и других регионах должны получить ноябрьскую прошивку. 

Samsung выпускает свежие One UI 9 для Galaxy A25, Galaxy A57 и Galaxy Z Fold7
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

One UI 9 на базе Android 17 добавляет ИИ-функции Now Brief (сводки дня), Now Nudge (контекстные подсказки) и автофокус на человеке My FanCam. Обновлен дизайн со стеклянным размытием, гибкая шторка настроек и DeX с виртуальными столами. Усилена защита от кражи и мошенников, улучшена работа камеры.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

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