«Джеймс Уэбб» обнаружил признаки атмосферы у экзопланеты с океанами магмы

Каменная экзопланета TOI-431b раскалена почти до 2000 К, но наблюдения телескопа показали, что её поверхность охлаждается эффективнее, чем должна была бы

Планета TOI-431b относится к ультрагорячим каменным экзопланетам, которые находятся настолько близко к своим звёздам, что их поверхность должна быть покрыта расплавленной магмой. Наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) с помощью прибора MIRI выявили признаки, указывающие на возможное присутствие у неё атмосферы.

Астрономы измерили тепловое излучение планеты во время вторичного затмения — момента, когда она скрывается за своей звездой. Глубина затмения составила 81 ± 16 миллионных долей (ppm), а яркостная температура обращённой к звезде стороны оказалась в диапазоне 1714–2204 К. Этот показатель позволяет оценить температуру по интенсивности теплового излучения.

Источник изображения: NASA

Измеренное отношение яркостной температуры к расчётной температуре голой каменистой экзопланеты без атмосферы составило 0,81 ± 0,10. Для планеты без атмосферы, которая не отражает свет и не переносит тепло с дневной стороны на ночную, ожидалось значение около 1. Полученный результат ниже этого уровня на 1,8 стандартного отклонения. Это означает, что наблюдаемое излучение слабее ожидаемого от открытой раскалённой поверхности.

По мнению авторов работы, наиболее подходящее объяснение — наличие атмосферы, которая может отражать часть звёздного света или переносить тепло с освещённой стороны планеты на ночную. При этом наблюдения охватили только часть одного затмения, поэтому окончательно подтвердить атмосферу пока что нельзя. Дальнейшие измерения, включая уже полученную полную кривую изменения яркости TOI-431b за орбиту, помогут уточнить её свойства и химический состав.