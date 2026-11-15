«Джеймс Уэбб» обнаружил признаки атмосферы у экзопланеты с океанами магмы

Каменная экзопланета TOI-431b раскалена почти до 2000 К, но наблюдения телескопа показали, что её поверхность охлаждается эффективнее, чем должна была бы

Планета TOI-431b относится к ультрагорячим каменным экзопланетам, которые находятся настолько близко к своим звёздам, что их поверхность должна быть покрыта расплавленной магмой. Наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) с помощью прибора MIRI выявили признаки, указывающие на возможное присутствие у неё атмосферы.

Астрономы измерили тепловое излучение планеты во время вторичного затмения — момента, когда она скрывается за своей звездой. Глубина затмения составила 81 ± 16 миллионных долей (ppm), а яркостная температура обращённой к звезде стороны оказалась в диапазоне 1714–2204 К. Этот показатель позволяет оценить температуру по интенсивности теплового излучения.

«Джеймс Уэбб» обнаружил признаки атмосферы у экзопланеты с океанами магмы
Источник изображения: NASA

Измеренное отношение яркостной температуры к расчётной температуре голой каменистой экзопланеты без атмосферы составило 0,81 ± 0,10. Для планеты без атмосферы, которая не отражает свет и не переносит тепло с дневной стороны на ночную, ожидалось значение около 1. Полученный результат ниже этого уровня на 1,8 стандартного отклонения. Это означает, что наблюдаемое излучение слабее ожидаемого от открытой раскалённой поверхности.

По мнению авторов работы, наиболее подходящее объяснение — наличие атмосферы, которая может отражать часть звёздного света или переносить тепло с освещённой стороны планеты на ночную. При этом наблюдения охватили только часть одного затмения, поэтому окончательно подтвердить атмосферу пока что нельзя. Дальнейшие измерения, включая уже полученную полную кривую изменения яркости TOI-431b за орбиту, помогут уточнить её свойства и химический состав.

Предыдущая публикация: Скандал вокруг Nvidia подтолкнул Конгресс США к ужесточению экспорта ИИ-чипов в Китай
Главное
Все новости
39 минут назадСкандал вокруг Nvidia подтолкнул Конгресс США к ужесточению экспорта ИИ-чипов в Китай
15 ноя 23:26Плотное соседство галактик оставляет их без топлива для рождения новых звёзд
Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб15 ноя 23:217Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб Сторонники бывшего руководителя компании намерены привлечь к кампании влиятельных представителей Кремниевой долины и заручиться поддержкой Белого дома
15 ноя 22:193Маленький Land Rover Defender выйдет в 2027 году для конкуренции с маленьким Toyota Land Cruiser
15 ноя 22:092Земля захватила астероид размером 2 метра: у планеты появилась временная мини-луна
«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro15 ноя 22:067«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro Пилюлеобразного блока справа от двух основных модулей не будет
15 ноя 22:00928 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 000 зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца
15 ноя 21:523Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
15 ноя 21:484Vivo X500 Pro с батареей 6510 мАч показал чуть ли не рекордный уровень автономности
15 ноя 21:433Учёные составили единый атлас 25,5 млн клеток мозга и обнаружили новый тип нейронов, связанный с шизофренией
Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла15 ноя 21:4011Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла На 10 минуте полёта произошла аномалия, с которой будут разбираться
15 ноя 21:283На PlayStation 4 запустили ИИ-модель Qwen3.5-9B с 9 млрд параметров
15 ноя 21:211Гибрид с виртуальными передачами: Honda обновила кроссовер Vezel
15 ноя 21:203В коробочной версии GTA VI нет диска, а у некоторых «счастливчиков» нет даже кода для скачивания. Пользователи жалуются на проблему на Reddit
15 ноя 21:1312Volga задумалась о выпуске гибридов и электромобилей
15 ноя 21:06Поставки видеокарт AMD в Китае с октября сократились минимум на 20-50%
15 ноя 21:003Два ротора и неодимовые магниты по схеме Хальбаха: инженер создал работающий прототип ховерборда
15 ноя 20:511Электромобили и гибриды дешевеют в России, самые популярные модели — Evolute i-Space и Geely EX5 Hybrid
15 ноя 20:453МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 договорились с крупнейшими российскими банками о маркировке звонков
15 ноя 20:36Радиотелескоп MeerKAT впервые напрямую измерил распределение космического водорода на больших масштабах
15 ноя 20:203Изношенные детали самолётов будут «залечивать» лазером: немецкие ученые разработали новую технологию
15 ноя 20:16ИИ научился предсказывать внезапную смерть — он обнаружил сигнал в обычной ЭКГ, который стандартный скрининг пропускает
В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA15 ноя 20:021В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA Nvidia отказалась от серийного выпуска RTX 4090 Ti
15 ноя 20:01Сверхмассивные первичные чёрные дыры не могут объяснить тёмную материю — показал анализ реликтового излучения
15 ноя 19:495Beget восстановил более 215 тысяч сайтов после масштабной кибератаки
15 ноя 19:403Ремень вместо цепи и мотор Bosch: представлен электровелосипед Kalkhoff Image 1 Advance
15 ноя 19:2920Microsoft подвела — 15 человек отравились хлором в немецком отеле из-за сбоя облачных сервисов Microsoft 365
15 ноя 19:173Subaru возвращает «механику»: новая WRX STI Sport R получила фирменный полный привод, 271-сильный мотор и механическую коробку передач от прежней STI
15 ноя 19:09Астрономы нашли загадочный объект на границе между нейтронной звездой и чёрной дырой
15 ноя 18:5517486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom
Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга15 ноя 18:2713Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга Марк Стивенс знал что-то, что не знали другие?
15 ноя 17:582Учёные объединили существующие разработки и перспективные концепции в дорожную карту лунной астрономии