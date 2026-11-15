Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)

От него можно заряжать электромобили

В Китае состоялась премьера новой версии пикапа Zhengzhou Nissan Z9 — Enjoy Edition. Стартовая цена составляет 150 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей).

Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
Источник изображения: Nissan (опубликовано Autohome)

Z9 Enjoy Edition получил фирменные Z-образные фары. Задняя дверь кузова открывается на 90 градусов, а объём грузовой платформы составляет 1165 литров. В оснащение входит цифровая приборная панель с экраном диагональю 10 дюймов, медиасистема с экраном диагональю 12,8 дюйма, круиз-контроль, дефлекторы вентиляции для пассажиров сзади, датчик дождя.

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Источник изображения: Nissan (опубликовано Autohome)

Пикап оснащён гибридной силовой установкой с тепловым КПД двигателя 47,06%. Совокупная мощность составляет 240 кВт (326 л. с.), а максимальный крутящий момент достигает 800 Н·м. Запас хода на чистом электричестве — 110 км (по циклу NEDC).

Ещё одна особенность модели — система внешнего электропитания. Она поддерживает отдачу мощности до 6 кВт через панель в грузовом отсеке или разъём медленной зарядки. Кроме того, предусмотрена быстрая отдача постоянного тока: пиковая мощность достигает 30 кВт, а продолжительная — 24 кВт. Система рассчитана на питание внешних устройств, работу на стоянке и передачу энергии другому электромобилю.

 

Авто и транспортNissanавтоИсточники:Autohome

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