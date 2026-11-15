Пилюлеобразного блока справа от двух основных модулей не будет

«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro ⁠ 2

Инсайдер Ice Universe на своей страничке в соцсети X опубликовал изображение, демонстрирующее, по его словам, финальный дизайн блока камер двух будущих флагманов Samsung — Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro.

«Подтверждено, что это фактическое расположение камер в S27 Ultra и S27 Pro; это окончательный дизайн», — написал Ice Universe на своей страничке в соцсети Weibo. Примерно то же самое он написал на своей страничке в соцсети X.

Согласно эскизу, камеры разместятся на выступающей площадке в верхнем левом углу корпуса. Два крупных объектива расположены вертикально слева, справа — третий модуль меньшего размера и вспышка над ним. В результате получается группа из четырёх круглых элементов.

Такой дизайн отличается от прежних утечек, в которых вместо раздельных вспышки и третьего модуля был общий пилюлеобразный блок с этими же элементами.

По словам Ice Universe, одинаковое расположение камер получат и Galaxy S27 Ultra, и Galaxy S27 Pro. Последний станет новой моделью в линейке Samsung, заняв место между Galaxy S27+ и Ultra. Ожидается, что Pro будет компактнее старшей версии и лишится стилуса S Pen.

Согласно предыдущим утечкам, версии Pro и Ultra могут получить новый 200-мегапиксельный сенсор. При этом Galaxy S27 Ultra, согласно данным инсайдеров, лишится отдельного телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом.

Премьера семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.