Samsung готовит Galaxy Claw: искусственный интеллект научится самостоятельно выполнять задачи на смартфоне

Samsung готовит новую функцию Galaxy Claw для платформы Galaxy AI, которая позволит искусственному интеллекту не только отвечать на вопросы и создавать контент, но и самостоятельно выполнять повседневные задачи пользователей.

Упоминания разработки обнаружили в коде приложения Samsung Personal Agent Core. Судя по найденным описаниям, компания намерена превратить ИИ-помощника в полноценного персонального агента, способного взаимодействовать с приложениями и подключенными сервисами.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

В коде обнаружены упоминания коннекторов для календаря, контактов, галереи, Gmail, сообщений, уведомлений, Perplexity, телефонных вызовов и диктофона. Благодаря этому Galaxy AI сможет просматривать и создавать события, управлять контактами и электронной почтой, отправлять сообщения, совершать звонки, работать с фотографиями и искать информацию в интернете. Таким образом, пользователю потенциально будет достаточно сформулировать поручение, чтобы ИИ выполнил последовательность действий в нескольких приложениях без необходимости вручную переключаться между ними.

Еще одной возможностью Galaxy Claw станут запланированные задачи. Пользователи смогут поручать Galaxy AI выполнение определенных операций каждый час, ежедневно, по будням, еженедельно или по собственному расписанию. Предусмотрены история выполнения, информация о следующем запуске, редактирование, переименование и удаление задач, а также возможность приостановить их или запустить вручную