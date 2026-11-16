Новая серия 2027 года уже проходит сертификацию в Южной Корее

LG готовит OLED-телевизоры 2027 модельного года с диагональю до 83 дюймов ⁠ 2

В базе данных южнокорейской системы сертификации Safety Korea обнаружены новые OLED-телевизоры LG серии B7, которые, как ожидается, выйдут в 2027 году.

На данный момент подтверждено существование моделей с диагональю 48, 55 и 77 дюймов. При этом 48-дюймовая версия фигурирует в двух вариантах исполнения подставки. Подобный подход LG уже использует в старшей серии G6. Ожидается, что линейка также получит телевизоры с диагональю 65 и 83 дюйма.

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LG еще не раскрыла характеристики телевизоров B7. Неизвестны тип используемых панелей, разрешение, частота обновления, стоимость и сроки начала продаж. По данным Notebookcheck, новинки могут сохранить поддержку AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также получить экраны с частотой обновления 120 Гц.