Xiaomi обошла Samsung и впервые стала лидером рынка смартфонов во Вьетнаме

Поставки бренда в стране выросли на 50%, несмотря на падение рынка Юго-Восточной Азии на 36%

Рынок смартфонов Юго-Восточной Азии пережил серьезный спад в третьем квартале 2026 года. По данным Omdia, поставки устройств сократились на 36% в годовом выражении, до 16,5 млн штук. При этом Xiaomi удалось добиться противоположного результата во Вьетнаме: компания впервые заняла первое место среди производителей смартфонов в стране, увеличив поставки на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Несмотря на падение физических поставок, денежный объем рынка региона сократился всего на 1%. Одновременно средняя цена продажи смартфона выросла на 53%. Основными причинами стали дефицит микросхем памяти и подорожание компонентов, из-за которых производители вынуждены повышать цены. Samsung сохранила статус крупнейшего поставщика смартфонов в Юго-Восточной Азии: за квартал компания отгрузила 3,7 млн устройств, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Поставки Xiaomi в Юго-Восточной Азии сократились на 24%, а средняя розничная цена выросла на 55%. Однако во Вьетнаме компания смогла добиться существенного успеха благодаря конкурентоспособной стоимости своих смартфонов. Рост позволил Xiaomi впервые обойти конкурентов и возглавить местный рынок.