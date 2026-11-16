Xiaomi обошла Samsung и впервые стала лидером рынка смартфонов во Вьетнаме

Поставки бренда в стране выросли на 50%, несмотря на падение рынка Юго-Восточной Азии на 36%

Рынок смартфонов Юго-Восточной Азии пережил серьезный спад в третьем квартале 2026 года. По данным Omdia, поставки устройств сократились на 36% в годовом выражении, до 16,5 млн штук. При этом Xiaomi удалось добиться противоположного результата во Вьетнаме: компания впервые заняла первое место среди производителей смартфонов в стране, увеличив поставки на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Xiaomi обошла Samsung и впервые стала лидером рынка смартфонов во Вьетнаме
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Несмотря на падение физических поставок, денежный объем рынка региона сократился всего на 1%. Одновременно средняя цена продажи смартфона выросла на 53%. Основными причинами стали дефицит микросхем памяти и подорожание компонентов, из-за которых производители вынуждены повышать цены. Samsung сохранила статус крупнейшего поставщика смартфонов в Юго-Восточной Азии: за квартал компания отгрузила 3,7 млн устройств, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Поставки Xiaomi  в Юго-Восточной Азии сократились на 24%, а средняя розничная цена выросла на 55%. Однако во Вьетнаме компания смогла добиться существенного успеха благодаря конкурентоспособной стоимости своих смартфонов. Рост позволил Xiaomi впервые обойти конкурентов и возглавить местный рынок. 

Мобильные телефоныSamsungXiaomiИсточники:mydrivers

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: LG готовит OLED-телевизоры 2027 модельного года с диагональю до 83 дюймовСледующая публикация: Скандал вокруг Хуанга обрастает деталями: любовница бывшего главы Nvidia ушла из Megaspeed ещё в 2025 году
Главное
Все новости
10 минут назадСкандал вокруг Хуанга обрастает деталями: любовница бывшего главы Nvidia ушла из Megaspeed ещё в 2025 году
20 минут назад2LG готовит OLED-телевизоры 2027 модельного года с диагональю до 83 дюймов
25 минут назад3Россияне массово ускоряют мобильный интернет: названы регионы-лидеры
30 минут назадПредставлен SSD Orico FlashMem FM9800, оптимизированный для работы с ИИ
33 минуты назадРаботает без Wi-Fi и поддерживает две SIM-карты: представлена Xiaomi Smart 4G Camera 3
Xiaomi представила стирально-сушильную машину с двумя барабанами, расположенными горизонтально37 минут назадXiaomi представила стирально-сушильную машину с двумя барабанами, расположенными горизонтально Устройство рассчитано на загрузку до 2 кг, оснащено 34 программами стирки и поддерживает полный цикл за 40 минут
41 минуту назад1Samsung готовит Galaxy Claw: искусственный интеллект научится самостоятельно выполнять задачи на смартфоне
47 минут назадПредставлен компактный настольный ПК Asus ExpertCenter P300
56 минут назадHonor тестирует аккумулятор емкостью 13 500 мА·ч для нового смартфона, но это ещё не предел
«Мы, вероятно, погибнем». Илон Маск рассказал, как набирал первых сотрудников SpaceX08:496«Мы, вероятно, погибнем». Илон Маск рассказал, как набирал первых сотрудников SpaceX Вероятность провала составляла примерно 90%
08:44«Дзен» восстановил работу после массовых жалоб на сбои
Китайская альтернатива Android вышла на новый уровень: количество установок HarmonyOS превысило 100 млн08:333Китайская альтернатива Android вышла на новый уровень: количество установок HarmonyOS превысило 100 млн HarmonyOS занимает второе место среди мобильных операционных систем в Китае
Starship нового поколения будет высотой с 24-этажный дом. И это без ускорителя Super Heavy08:264Starship нового поколения будет высотой с 24-этажный дом. И это без ускорителя Super Heavy Новая версия корабля SpaceX сможет перевозить более чем на 60% больше топлива
08:131Вернувшийся из космоса Starship можно подготовить к повторному полету через несколько недель. Корабль осмотрел сам Маск
08:06Камерофон Oppo Find X10 Pro Max получил Khronos Creator Kit для фото- и видеосъёмки
07:57Samsung выпускает свежие One UI 9 для Galaxy A25, Galaxy A57 и Galaxy Z Fold7
07:513Раскладушка в духе Nokia с GPS, рацией, разъёмом 3,5 мм и кнопкой SOS. Телефон HMD 2320 Flip 4G получит устаревший дизайн
07:4550 Мп, переменная диафрагма, поддержка внешней камеры. Huawei Mate X8 показали во всех доступных вариантах
07:3411Петицию о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia подписало уже 170 000 человек⁠⁠
07:29Huawei представит новый смартфон с поддержкой внешней камеры уже 24 ноября
Компактный смартфон Huawei OSTA O1 Pro с широким экраном показали вживую до анонса07:253Компактный смартфон Huawei OSTA O1 Pro с широким экраном показали вживую до анонса Устройство получит дисплей диагональю 6,39 дюйма и до 16 ГБ оперативной памяти
Теплозащиту Starship, который поймали башней Mechazilla, показали крупным планом. Корабль возвращают на производство07:184Теплозащиту Starship, который поймали башней Mechazilla, показали крупным планом. Корабль возвращают на производство Опубликованы новые фото
15 ноя 23:532«Джеймс Уэбб» обнаружил признаки атмосферы у экзопланеты с океанами магмы
15 ноя 23:47Законопроект об ограничении доступа к передовым чипам вновь привлёк внимание Конгресса США
15 ноя 23:26Плотное соседство галактик оставляет их без топлива для рождения новых звёзд
Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб15 ноя 23:2145Дженсен Хуанг обсуждает возвращение на пост главы Nvidia: союзники собирают лоббистский штаб Сторонники бывшего руководителя компании намерены привлечь к кампании влиятельных представителей Кремниевой долины и заручиться поддержкой Белого дома
15 ноя 22:1912Маленький Land Rover Defender выйдет в 2027 году для конкуренции с маленьким Toyota Land Cruiser
15 ноя 22:093Земля захватила астероид размером 2 метра: у планеты появилась временная мини-луна
«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro15 ноя 22:0613«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro Пилюлеобразного блока справа от двух основных модулей не будет
15 ноя 22:001828 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 000 зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца
15 ноя 21:524Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
15 ноя 21:485Vivo X500 Pro с батареей 6510 мАч показал чуть ли не рекордный уровень автономности