Китайская бизнесвумен оказалась в центре внимания американских властей из-за связей с главой Nvidia и подозрений в шпионаже

Скандал вокруг Хуанга обрастает деталями: любовница бывшего главы Nvidia ушла из Megaspeed ещё в 2025 году

Сингапурская облачная компания Megaspeed сообщила, что китайская предпринимательница Элис Хуанг (Alice Huang) официально покинула организацию 30 августа 2025 года и в настоящее время не занимает в ней никаких должностей.

Заявление появилось на фоне повышенного внимания американских властей и СМИ к ее связям с главой Nvidia Дженсеном Хуангом. Ранее появились сообщения о предполагаемых отношениях между ними, а американские спецслужбы, как утверждается, подозревают предпринимательницу в шпионаже в пользу Китая.

Megaspeed является деловым партнером Nvidia в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В октябре 2025 года The New York Times сообщила, что компания попала под расследование властей США из-за возможной помощи китайским заказчикам в получении ускорителей Nvidia, подпадающих под американские экспортные ограничения. При этом нарушений со стороны Megaspeed официально не установлено, а Китай отверг соответствующие обвинения. Сама компания заявила, что не комментирует личную жизнь Элис Хуанг.

Megaspeed также отвергла появившиеся в СМИ утверждения о ее деятельности, цепочках поставок и международных операциях, назвав их не подтвержденными проверяемыми доказательствами. Компания подчеркнула, что ведет законную коммерческую деятельность и привлекла внешних юристов для проведения всесторонней внутренней проверки.

Согласно исследованию вашингтонской организации C4ADS, Алиса Хуан стала контролирующим акционером Megaspeed в марте 2023 года.

Петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга на посту руководителя Nvidia подписали 170 тысяч человек.