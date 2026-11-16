На улице до −48 °C, но аккумуляторы, которые можно заменить за три минуты, всегда прогреты. Nio запустила новую станцию быстрой замены батарей

Китайская компания Nio открыла станцию автоматической замены аккумуляторов (Power Swap Station) в городе Хэйхэ на северо-востоке страны, где температура зимой опускается до −48 °C. Этот регион граничит с Россией и известен как площадка для испытаний автомобилей в экстремальных климатических условиях. Зимой отрицательные температуры здесь сохраняются около 200 дней в году, что создает серьезные проблемы для электромобилей: холод снижает эффективность аккумуляторов, запас хода и скорость зарядки.

Станция получила утепленный корпус и отдельное помещение с климат-контролем. Система терморегулирования работает круглосуточно и поддерживает температуру аккумуляторов в диапазоне от 15 до 30 °C. Кроме того, автоматические механизмы предварительно прогреваются, чтобы замена батареи проходила без сбоев даже в сильный мороз. Владельцы автомобилей Nio, Onvo и Firefly могут заменить аккумулятор примерно за три минуты, не выходя из машины.

Источник изображения: carnewschina // Nio

Компания отмечает, что ее станции способны работать в условиях как экстремального холода, так и сильной жары. В частности, аналогичный комплекс установлен в Турфане, где температура воздуха достигает 50 °C. Таким образом, заявленный диапазон эксплуатации охватывает перепад в 100 градусов. По состоянию на 15 ноября Nio располагала 4262 станциями замены аккумуляторов в Китае и выполнила суммарно 131,29 млн операций. Еще 62 станции работают в Европе и на Ближнем Востоке. Цель компании — довести глобальную сеть до 4790 объектов к концу 2026 года — пока остается недостигнутой.