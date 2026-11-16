Портативные кондиционеры с «нулевым дренажем». В Китае принят новый стандарт

Новые требования также предусматривают повышение энергоэффективности и снижение уровня шума

Государственное управление по регулированию рынка Китая опубликовало обновленный национальный стандарт для портативных кондиционеров GB/T 22257—2026. Документ призван повысить качество такой техники, улучшить ее эксплуатационные характеристики и сделать использование более комфортным.

В стандарте введено определение и технические требования к «нулевому дренажу» (zero drainage). Нулевой дренаж — это функция, при которой в заданных условиях при непрерывной работе в режиме охлаждения или осушения объём жидкого конденсата, выводимого наружу, равен нулю. Он реализуется без внутреннего накопительного бака, обычно за счёт самоиспарения.

Это должно стимулировать производителей разрабатывать кондиционеры, способные работать без отвода конденсата.

Портативные кондиционеры с «нулевым дренажем». В Китае принят новый стандарт
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Стандарт также ужесточает требования к основным характеристикам устройств. В частности, сокращается допустимое расхождение между заявленной и фактической производительностью охлаждения и обогрева, совершенствуются методы испытаний на максимальную и минимальную мощность, а также устойчивость к внешним условиям. Дополнительно вводятся требования к механической прочности колесиков, обеспечивающих перемещение кондиционеров. 

Отдельное внимание уделено энергоэффективности и комфорту. Документ предусматривает повышение минимальных требований к эффективности охлаждения и обогрева, а также введение показателей энергопотребления в режиме ожидания. Кроме того, ужесточаются ограничения по уровню шума и совершенствуются методы его измерения. Еще одним нововведением станет оценка объема циркулирующего воздуха, позволяющая сравнивать эффективность воздушного потока и скорость охлаждения помещений.

Комфортный домИсточники:ithome

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