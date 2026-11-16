Сбер обновил умное кольцо: появились новые показатели здоровья и личные рекорды

Команда SberDevices выпустила обновление программного обеспечения для умного кольца Сбер. Устройство научилось оценивать восстановление организма с учётом индивидуальных показателей владельца. Для этого оно анализирует вариабельность сердечного ритма (ВСР), частоту дыхания и температуру кожи во время сна, сравнивая их с персональными нормами.

Такой подход позволяет отслеживать отклонения от привычных значений. Например, снижение ВСР может свидетельствовать о накопившейся усталости, стрессе или недостатке сна, а учащённое дыхание и изменение температуры кожи — указывать на повышенную нагрузку или возможное начало заболевания.

В приложении также появился раздел «Достижения». Он фиксирует результаты в трёх направлениях: сон, физическая активность и восстановление. Пользователи получают награды за выполнение целей и могут отслеживать прогресс в формировании полезных привычек.

Ещё одна возможность — совместный доступ к данным о сне, пульсе, активности и ВСР. Владелец кольца может открыть их близким, врачу или тренеру. При этом наблюдателю не требуется собственное устройство.

Кроме отслеживания показателей здоровья, кольцо поддерживает оплату покупок через «Вжух» на совместимых терминалах. В приложении также доступен «ГигаЧат», который помогает интерпретировать собранные данные.