Telegram заблокировали в Иордании

Из-за соображения национальной безопасности

Власти Иордании объявили о намерении заблокировать мессенджер Telegram на территории страны, сославшись на соображения национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters. Подробности решения, сроки введения ограничений и конкретные претензии к платформе пока не раскрываются.

Иордания присоединится к нескольким государствам, уже ограничившим доступ к Telegram. В частности, мессенджер заблокирован в Китае и Иране, где ограничения действуют несколько лет, а также в Пакистане.

Telegram заблокировали в Иордании
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В ряде других стран ограничения носили временный характер. Например, во Вьетнаме Telegram заблокировали в мае 2025 года, однако уже в июле доступ восстановили. В Ираке блокировка действовала около недели в августе 2023 года, а в Бразилии ограничения вводились несколько раз по решениям судов. В Индии мессенджер временно блокировали в июне 2026 года из-за распространения утечек экзаменационных материалов. Власти Кении также ограничивали доступ к платформе во время проведения школьных экзаменов.

Сети и серверыTelegramИсточники:Reuters

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