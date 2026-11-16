Поддерживает зарядку ноутбуков и трех устройств одновременно. Внешний аккумулятор на 20 000 мА•ч мощностью 66 Вт со встроенным кабелем от iQOO вышел в Китае

В Китае поступил в продажу внешний аккумулятор iQOO емкостью 20 000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Специальная ознакомительная цена новинки составляет 229 юаней (около 32 долларов). При покупке любого смартфона Vivo или iQOO предоставляется дополнительная скидка. Устройство прошло сертификацию по новому китайскому стандарту 3C, поэтому его разрешено брать с собой в самолеты и скоростные поезда.

Аккумулятор поддерживает зарядку ноутбуков и совместим с устройствами разных производителей. Заявлена поддержка протоколов AVS, PD 3.2, QC 2.0 и PPS. Встроенный цифровой дисплей позволяет контролировать состояние внешнего аккумулятора.

Еще одной особенностью стал встроенный плетеный кабель с разъемами USB-C и USB-A. Он устойчив к износу и многократным изгибам, не склонен к запутыванию и может использоваться в качестве шнурка для переноски аккумулятора. Благодаря наличию дополнительных интерфейсов устройство позволяет одновременно заряжать до трех гаджетов.