Современная замена устаревшим Ан-24: Россия выделит еще 3 млрд рублей на строительство трех самолетов Ил-114-300

Дополнительное финансирование позволит завершить первые серийные лайнеры, два из которых планируется передать заказчику в январе 2027 года

Правительство России направит более 3 млрд рублей из резервного фонда на завершение строительства первых серийных самолетов Ил-114-300. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит завершить изготовление трех пассажирских лайнеров. Программа возобновления серийного производства самолета реализуется по поручению президента и ориентирована на развитие региональных авиаперевозок, в том числе в труднодоступных районах страны.

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По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, первый Ил-114-300 планируется передать заказчику в 2026 году, еще два самолета — в январе 2027 года. В июне лайнер получил сертификат типа. Первые три машины предназначены для Второго Архангельского авиаотряда. Самолет разработан предприятиями Ростеха под эгидой компании «Ил», входящей в ОАК, и представляет собой модернизированную версию турбовинтового Ил-114.

Ил-114-300 рассчитан на перевозку 66 пассажиров и имеет дальность полета до 1450 км. Конструкция предусматривает эксплуатацию на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах, а также в условиях низких температур и сложной погоды. Все основные комплектующие и системы имеют российское происхождение. В перспективе самолет должен заменить на внутренних маршрутах устаревшие Ан-24 и иностранные воздушные суда аналогичного класса.