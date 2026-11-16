Подсветка студийного уровня, новый телеобъектив и экран Oasis нового поколения с пиковой яркостью 8000 нит. Honor 700 рассекретили до выхода

Компания Honor раскрыла новые подробности о смартфонах серии Honor 700. Главной особенностью устройств станет основная камера разрешением 200 Мп, дополненная кольцевой подсветкой студийного уровня.

Производитель называет эту систему эксклюзивной для отрасли и обещает три режима мягкого освещения, позволяющие получать более естественные оттенки кожи при съемке портретов. Подсветка расположена на задней панели и предназначена для улучшения качества фотографий, в том числе селфи с использованием основной камеры.

Ранее сообщалось, что Honor 700 получит экран нового поколения Oasis с разрешением 1,5K и рамкой шириной всего 0,98 мм со всех четырех сторон. Заявлены минимальная яркость 1 нит, пиковая яркость 8000 нит и высокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц. Также в смартфонах появится функция Live Video: она позволяет записывать трехсекундный видеоролик, включающий момент до нажатия кнопки спуска затвора, что должно упростить создание живых снимков.

Еще одним нововведением станет телеобъектив, который, по словам компании, позаимствован у флагманских моделей Honor, но получил более компактную и легкую конструкцию. Он должен обеспечивать естественное размытие фона и эффект пространственного сжатия перспективы. Кроме того, камера впервые в серии получит фильтры Black Soft и Starburst, позволяющие создавать снимки с мягким кинематографическим эффектом.