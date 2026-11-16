Новый монстр автономности от Honor: смартфон с батареей 13 300 мАч сертифицирован

Это может быть Honor Power 3 или Honor X90 Pro Max

Honor готовит смартфон с аккумулятором ёмкостью 13 300 мА·ч. Батарея уже сертифицирована регулятором 3C в Китае. По данным инсайдеров, её могут использовать в одной из будущих моделей с крупным 7-дюймовым экраном — предположительно Honor Power 3 или X90 Pro Max.

Аккумулятор имеет обозначение HB6674118ELW-C. Номинальное напряжение — 3,72 В, заявленная ёмкость — 13 300 мА·ч (49,48 Вт·ч). Сертификат был выдан 6 ноября 2026 года.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что Honor уже приступила к пробному производству батареи такой ёмкости. По его сведениям, она предназначена для смартфона среднего класса с экраном диагональю около 7 дюймов. Кроме того, компания рассматривает возможность создания ещё более ёмкого аккумулятора в 2027 году.

Honor уже выпускает несколько смартфонов с батареями емкостью 10 000 мА·ч и более. Например, Power 2 получил аккумулятор 10 080 мА·ч, а представленный в июне X80 Pro Max — емкостью 11 000 мА·ч. В линейке Win также есть модели с батареями аналогичной ёмкости.