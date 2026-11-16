Самый высокий в мире завод по производству микросхем размером с 50-этажный небоскрёб строит не Маск, а SK Hynix

Южнокорейская SK Hynix строит в городе Йонгин, к югу от Сеула, самый высокий в мире завод по производству полупроводников. Первое здание проекта Y1 будет достигать примерно 150 м в высоту, что сопоставимо с 50-этажным небоскребом. В строительстве задействованы около 20 000 человек, работы ведутся круглосуточно. Завершить строительство первого корпуса планируется к февралю 2027 года. Проект призван удовлетворить растущий спрос на память для систем искусственного интеллекта.

Общий объем инвестиций SK Hynix в кластер из четырех заводов оценивается в 600 трлн вон (около $400 млрд). Компания намерена утроить производственные мощности по выпуску кремниевых пластин к 2034 году. SK Hynix является одним из ключевых поставщиков высокоскоростной памяти HBM для ускорителей Nvidia, что обеспечило ей значительный рост на фоне бума искусственного интеллекта. Однако зависимость от крупных заказчиков остается существенным фактором риска: по данным исходной публикации, на Nvidia приходится около 13% выручки компании.

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В Йонгине SK Hynix также конкурирует с Samsung, которая намерена построить в этом районе шесть заводов по выпуску полупроводников, но пока отстает в освоении площадки. Местные власти объявили территорию национальным промышленным комплексом и пообещали обеспечить предприятия необходимыми объемами электроэнергии и воды. Помимо производственных корпусов, в Y1 разместится испытательный центр Trinity. Он позволит местным малым и средним компаниям проверять новые технологии и сократить процесс сертификации, который сейчас может занимать от шести месяцев до двух лет.