Инвестиции под присмотром «Алисы»: «Т-Банк» подключил брокерские счета к ИИ

В дальнейшем интеграцию планируют дополнить торговыми операциями

«Т-Банк» открыл клиентам «Т-Инвестиций» возможность подключать брокерские счета к «Алисе AI». С помощью ИИ-ассистента пользователи могут получать сведения о состоянии портфеля, отслеживать изменение стоимости активов и анализировать рыночную ситуацию.

Инвестиции под присмотром «Алисы»: «Т-Банк» подключил брокерские счета к ИИ
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Для подключения необходимо воспользоваться плагином «Т-Инвестиций» в открытом каталоге «Алисы AI». Обмен данными организован через протокол MCP (Model Context Protocol). На первом этапе доступны только информационные и аналитические запросы: совершать сделки через ассистента пока нельзя.

Интеграция стала продолжением развития системы подключения внешних ИИ-агентов к брокерским счетам, которую «Т-Инвестиции» запустили в августе 2026 года. Тогда клиенты получили возможность работать с ChatGPT, Claude и другими ассистентами, самостоятельно определяя уровень доступа — от просмотра данных до отправки торговых поручений.

По данным «Т-Банка», треть инвесторов, подключивших ИИ-агентов, используют их почти каждый торговый день. Среднее число запросов превышает 14 млн в месяц. При этом реальные сделки через ИИ совершают около 5% пользователей таких сервисов.

В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность проводить торговые операции через «Алису AI». При этом любые сделки потребуют подтверждения пользователя, а окончательное решение останется за инвестором.

Искусственный интеллектЯндексТ-БанкАлисаИИИсточники:Т-Банк

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