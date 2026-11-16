Пенсионный фонд пожарных и полицейских, являющийся акционером Intel, подал на компанию в суд

Пенсионный фонд пожарных и полицейских города Саутфилд, являющийся акционером Intel, подал на компанию в суд, обвиняя её в сокрытии последствий снижения продаж ПК и наличии избыточных запасов продукции.

Иск был подан после того, как пару недель назад акции Intel (справедливости ради, не только Intel) сильно просели. Если точнее, почти на 30%, что привело к потере примерно 140 млрд долларов рыночной капитализации.

Акционеры утверждают, что Intel не раскрыла информацию о том, как слабый спрос на ПК и избыточные запасы повлияют на ее выручку. Они заявляют, что растущий бизнес компании в сфере центров обработки данных и спрос, связанный с искусственным интеллектом, не смогут компенсировать проблемы в ее бизнесе по производству потребительских процессоров.