Microsoft хочет наделить новую Xbox поддержкой нейронного рендеринга для снижения требований к аппаратному обеспечению

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Компания Microsoft рассказала, что активно работает над технологией нейронного рендеринга для своей будущей консоли Xbox. Что интересно, в том числе для потенциального снижения стоимости.

Это одна из главных причин, почему мы так сосредоточены на таких достижениях, как нейронный рендеринг, потому что это совершенно новый способ генерации кадра, не требующий больших вычислительных мощностей, дополнительной памяти и тому подобного
Джейсон Рональд, вице-президент Xbox следующего поколения

Что именно тут подразумевается под нейронным рендерингом неясно, так как единственный его существующий вариант в виде DLSS 5 явно не попадает под фразу «не требующий больших вычислительных мощностей».

Microsoft хочет наделить новую Xbox поддержкой нейронного рендеринга для снижения требований к аппаратному обеспечению
Источник изображения: Xbox

Рональд признал, что нынешний дефицит компонентов увеличил стоимость оборудования, создав дополнительные проблемы для производителей консолей. И на фоне этого Microsoft хочет решить такие проблемы за счет повышения эффективности рендеринга, а не полагаясь исключительно на более мощное оборудование. Эта часть заявления также неясна, так как, почти наверняка, все спецификации APU давно утверждены, и что именно сейчас пытается исправить Microsoft, не очень понятно. Возможно, речь о наделении консоли меньшим объёмом памяти, нежели было запланировано изначально.

Консоли и игрыMicrosoftxboxXboxИсточники:Xbox

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