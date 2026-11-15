У Uber украли данные почти 8000 водителей, включая водительские удостоверения

Утечка произошла через стороннего поставщика Fireworks AI: злоумышленники получили доступ к клиентским базам данных

Uber подтвердила утечку персональных данных водителей и курьеров после взлома инфраструктуры стороннего поставщика Fireworks AI. Компания сообщила об инциденте в уведомлениях, направленных генеральным прокурорам нескольких штатов США. По состоянию на момент публикации Uber уведомила почти 8000 пострадавших учётных записей в Массачусетсе, Южной Каролине и Род-Айленде. Полное число затронутых работников пока не раскрывается.

По данным TechCrunch, злоумышленники получили доступ к данным через облачного провайдера Fireworks AI, взломали внутреннюю систему разработки и использовали служебные учётные данные для проникновения в клиентские базы. Среди пострадавшей информации оказались платёжные сведения и отдельные закрытые наборы данных клиентов сервиса. Fireworks AI обслуживает тысячи компаний, однако утечка затронула лишь небольшую их часть. По первоначальным уведомлениям, среди пострадавших оказалась и Notion: компания подтвердила кражу обезличенных переписок пользователей своего ИИ-помощника Notion AI.

У Uber украли данные почти 8000 водителей, включая водительские удостоверения
Источник изображения: сгенерировано Muse

По объяснению Fireworks AI, злоумышленники могли рассчитывать похитить и продать токены больших языковых моделей. Для доступа к клиентским данным они использовали внутренние учётные данные после проникновения в систему разработки. Uber не уточнила, какие именно категории информации каждого водителя были скомпрометированы.

При регистрации Uber требует от водителей загружать водительские удостоверения, документы о страховании и месте жительства, а также банковские выписки и платёжные данные. В июне компания объявила о расширении проверок биографии водителей и ужесточении правил допуска к работе на основании открытых государственных записей. По оценкам сторонних источников, сеть Uber насчитывает более 10 млн водителей и курьеров. Компания заявила, что уведомит всех работников, чьи данные оказались затронуты атакой.

Предыдущая публикация: Samsung может купить производителя охлаждения дата-центров Modine за $5,6 млрдСледующая публикация: Машина за $30 тысяч, которую нельзя даже затонировать. Tesla Cybercab продается с огромным списком ограничений, в том числе на передвижение
Главное
Все новости
4 минуты назадМашина за $30 тысяч, которую нельзя даже затонировать. Tesla Cybercab продается с огромным списком ограничений, в том числе на передвижение
22 минуты назадSamsung может купить производителя охлаждения дата-центров Modine за $5,6 млрд
23 минуты назадСотни моделей и смартфонов Huawei получат HarmonyOS 7: компания расширила список поддержки — опубликован полный перечень моделей
27 минут назадСтартап привлечёт тепло океана для питания плавучих ИИ-дата-центров: Drogue уже привлекла $20 млн
35 минут назад1«Вода для жизни, а не для дата-центров»: жители Вашингтона выступили против строительства кампуса Amazon
10:581Kia обогнала Hyundai на домашнем рынке: именно Kia первой в Южной Корее продала более 300 тысяч электромобилей
10:424Один двигатель не запустился, топливо закончилось раньше времени: SpaceX раскрыла детали исторического полета Starship B42
10:26Скорость автоматизированных атак растёт: время передачи доступа между злоумышленниками сократилось до секунд, а устранение уязвимостей по-прежнему занимает недели
10:2617Уганда хочет вместе с Россией исследовать Луну и Венеру
10:18Имплант для управления компьютером силой мысли не прошёл первые испытания: Synchron остановила клинические исследования
10:187Этот смартфон выйдет в 2028 году, и он будет уникальным. Purism Librem 5 v2 получит PureOS на базе Linux, RISC-процессор и аппаратные выключатели основных компонентов
10:02Астрофизики научились предсказывать выбросы джетов чёрных дыр
10:011Уникальный дизайн, подсветка Glyph и Nothing OS. Целых шесть новых моделей смартфонов Nothing выйдут в 2027 году
09:501NASA ищет способ спасти «Хаббл»: знаменитый телескоп может сойти с орбиты уже в 2034 году
09:386Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания Конгрессу по делу о предполагаемом шпионаже в пользу Китая
08:441Новый iPhone Duo, iPhone Flip и Project Nova с рулонным дисплеем: инсайдер раскрыл планы Apple
08:241Huawei впервые показала Mate X8 со всех сторон
07:5328Петицию о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia подписало уже более 135 000 человек⁠
07:485Обломки Starship задержали авиарейсы на западном побережье США
07:3310Пока Маск собирается запускать дата-центры в космос, Китай получил 80% патентов на подводные ЦОД
07:176Один неисправный маршрутизатор парализовал авиацию США: отменены и задержаны 28 300 рейсов
07:05Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020, HarmonyOS 7 и спутниковая связь. Huawei Enjoy 100 Pro Max опередил iPhone 17 Pro, iPhone Duo и стал самым продаваемым китайским смартфоном в Поднебесной
06:541Honor Magic 10 получит топовую камеру на 200 Мп с LOFIC
06:493Motorola выпустила флагман за $1600 с неожиданно урезанной батареей в некоторых странах
06:46Аккумулятор на 20 000 мА·ч мощностью 100 Вт с выдвижным кабелем, который рассчитан на 20 000 сгибаний. Представлен Luxcell 100R
Вернувшийся Starship показали вблизи: SpaceX впервые в истории успешно посадила корабль06:3824Вернувшийся Starship показали вблизи: SpaceX впервые в истории успешно посадила корабль Появились фото и видео
01:054TCL представила два гигантских телевизора: Micro LED на 163 дюйма и Mini LED на 130 дюймов
00:552Пополнять карту «Тройка» теперь можно через чат с «Алисой AI»
00:5013Gemini 4 Carbon за два часа превратила iPhone Duo в ноутбук с Windows 11 — даже джейлбрейк не понадобился
00:476Важнейшая «фишка» One UI 9.5: в смартфонах Samsung Galaxy появится продвинутый ИИ-ассистент, который сможет выполнять многие функции самостоятельно
00:438Создана батарея без лития, которая сохраняет почти всю свою ёмкость даже после тысяч циклов зарядки и разрядки
Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla00:3041Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla Большой шаг на пути к полноценной многоразовости системы Starship