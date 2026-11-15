У Uber украли данные почти 8000 водителей, включая водительские удостоверения

Uber подтвердила утечку персональных данных водителей и курьеров после взлома инфраструктуры стороннего поставщика Fireworks AI. Компания сообщила об инциденте в уведомлениях, направленных генеральным прокурорам нескольких штатов США. По состоянию на момент публикации Uber уведомила почти 8000 пострадавших учётных записей в Массачусетсе, Южной Каролине и Род-Айленде. Полное число затронутых работников пока не раскрывается.

По данным TechCrunch, злоумышленники получили доступ к данным через облачного провайдера Fireworks AI, взломали внутреннюю систему разработки и использовали служебные учётные данные для проникновения в клиентские базы. Среди пострадавшей информации оказались платёжные сведения и отдельные закрытые наборы данных клиентов сервиса. Fireworks AI обслуживает тысячи компаний, однако утечка затронула лишь небольшую их часть. По первоначальным уведомлениям, среди пострадавших оказалась и Notion: компания подтвердила кражу обезличенных переписок пользователей своего ИИ-помощника Notion AI.

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По объяснению Fireworks AI, злоумышленники могли рассчитывать похитить и продать токены больших языковых моделей. Для доступа к клиентским данным они использовали внутренние учётные данные после проникновения в систему разработки. Uber не уточнила, какие именно категории информации каждого водителя были скомпрометированы.

При регистрации Uber требует от водителей загружать водительские удостоверения, документы о страховании и месте жительства, а также банковские выписки и платёжные данные. В июне компания объявила о расширении проверок биографии водителей и ужесточении правил допуска к работе на основании открытых государственных записей. По оценкам сторонних источников, сеть Uber насчитывает более 10 млн водителей и курьеров. Компания заявила, что уведомит всех работников, чьи данные оказались затронуты атакой.