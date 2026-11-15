Сотни моделей и смартфонов Huawei получат HarmonyOS 7: компания расширила список поддержки — опубликован полный перечень моделей

Обновление расширили на модели линек Nova 12 и Nova 13

Huawei перевела ещё несколько моделей с публичной бета-версии HarmonyOS 7 на стабильную. В список вошли смартфоны серий nova 12 и nova 13, а также Enjoy 70X, включая Premium Edition. Компания опубликовала обновлённый перечень совместимых устройств на своём официальном сайте.

Сотни моделей и смартфонов Huawei получат HarmonyOS 7: компания расширила список поддержки — опубликован полный перечень моделей
Источник изображения: Huawei

Всего список охватывает смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, наушники и устройства для умного дома. При этом часть моделей уже получила стабильную версию системы, другие пока участвуют в публичном бета-тестировании.

Стабильная версия HarmonyOS 7 доступна для следующих устройств:

Смартфоны:

Серия Mate 80;

Серия Mate 70;

Серия Mate 60;

Серия Mate X7;

Серия Mate X6;

Серия Mate X5;

Mate XTs Extraordinary Master;

Mate XT Extraordinary Master;

Серия Pura 90;

Серия Pura 80;

Серия Pura 70;

Pura X Max и Pura X;

Pocket 2;

Серия Nova 16;

Серия Nova 15;

Серия Nova 14;

Серия Nova 13;

Серия Nova 12;

Nova Flip S;

Nova Flip;

Серия Enjoy 90;

Серия Enjoy 70X, включая Premium Edition.

Планшеты:

MatePad Edge;

MatePad Pro Max;

MatePad Pro 13,2 дюйма 2025 года;

MatePad Pro 12,2 дюйма 2025 года;

MatePad Pro 12 дюймов;

MatePad Mini;

MatePad Air 12 дюймов 2026 и 2025 годов;

MatePad 11.5 2026 года;

MatePad 11.5 S 2025 года.

Ноутбуки:

MateBook Fold Extraordinary Master на базе Kirin X90 Plus;

MateBook Fold Extraordinary Master;

MateBook Pro с Kirin X90 Plus;

MateBook Pro;

MateBook Pro S;

MateBook 14 HarmonyOS Edition.

 Умные часы:

Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration;

Watch Ultimate Design Masterpiece Purple Gold Edition;

Watch Ultimate Design Extraordinary Master Custom Edition;

Watch GT 7;

Watch GT 6;

Watch GT Runner 2;

Watch Fit 5.

Наушники:

FreeClip 2;

FreeBuds Pro 5;

FreeBuds Pro 4;

FreeBuds 6.

В публичном бета-тестировании HarmonyOS 7 участвуют:

MatePad Pro 13,2 дюйма 2023 года;

MatePad Pro 12,2 дюйма 2024 года;

MatePad Pro 11 дюймов 2024 года;

MatePad Air 12 дюймов 2024 года;

MatePad 11.5 S 2024 года.

В перечне других совместимых устройств:

Smart Door Lock 2;

Smart Door Lock M2 и X1;

Router X3 Pro;

Router X1;

Lingxiao Q7 Power Wired Router;

Lingxiao Q7 Wired Router;

HarmonyOS Smart Home Host X2;

Smart Screen MateTV.

 

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:ITHome

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