Сотни моделей и смартфонов Huawei получат HarmonyOS 7: компания расширила список поддержки — опубликован полный перечень моделей
Обновление расширили на модели линек Nova 12 и Nova 13
Huawei перевела ещё несколько моделей с публичной бета-версии HarmonyOS 7 на стабильную. В список вошли смартфоны серий nova 12 и nova 13, а также Enjoy 70X, включая Premium Edition. Компания опубликовала обновлённый перечень совместимых устройств на своём официальном сайте.
Всего список охватывает смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, наушники и устройства для умного дома. При этом часть моделей уже получила стабильную версию системы, другие пока участвуют в публичном бета-тестировании.
Стабильная версия HarmonyOS 7 доступна для следующих устройств:
Смартфоны:
Серия Mate 80;
Серия Mate 70;
Серия Mate 60;
Серия Mate X7;
Серия Mate X6;
Серия Mate X5;
Mate XTs Extraordinary Master;
Mate XT Extraordinary Master;
Серия Pura 90;
Серия Pura 80;
Серия Pura 70;
Pura X Max и Pura X;
Pocket 2;
Серия Nova 16;
Серия Nova 15;
Серия Nova 14;
Серия Nova 13;
Серия Nova 12;
Nova Flip S;
Nova Flip;
Серия Enjoy 90;
Серия Enjoy 70X, включая Premium Edition.
Планшеты:
MatePad Edge;
MatePad Pro Max;
MatePad Pro 13,2 дюйма 2025 года;
MatePad Pro 12,2 дюйма 2025 года;
MatePad Pro 12 дюймов;
MatePad Mini;
MatePad Air 12 дюймов 2026 и 2025 годов;
MatePad 11.5 2026 года;
MatePad 11.5 S 2025 года.
Ноутбуки:
MateBook Fold Extraordinary Master на базе Kirin X90 Plus;
MateBook Fold Extraordinary Master;
MateBook Pro с Kirin X90 Plus;
MateBook Pro;
MateBook Pro S;
MateBook 14 HarmonyOS Edition.
Умные часы:
Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration;
Watch Ultimate Design Masterpiece Purple Gold Edition;
Watch Ultimate Design Extraordinary Master Custom Edition;
Watch GT 7;
Watch GT 6;
Watch GT Runner 2;
Watch Fit 5.
Наушники:
FreeClip 2;
FreeBuds Pro 5;
FreeBuds Pro 4;
FreeBuds 6.
В публичном бета-тестировании HarmonyOS 7 участвуют:
MatePad Pro 13,2 дюйма 2023 года;
MatePad Pro 12,2 дюйма 2024 года;
MatePad Pro 11 дюймов 2024 года;
MatePad Air 12 дюймов 2024 года;
MatePad 11.5 S 2024 года.
В перечне других совместимых устройств:
Smart Door Lock 2;
Smart Door Lock M2 и X1;
Router X3 Pro;
Router X1;
Lingxiao Q7 Power Wired Router;
Lingxiao Q7 Wired Router;
HarmonyOS Smart Home Host X2;
Smart Screen MateTV.