Японский суперкомпьютер Fugaku взломали

Японский научно-исследовательский институт RIKEN сообщил о выявлении несанкционированного доступа к системам, связанным с суперкомпьютером Fugaku — одним из самых мощных вычислительных комплексов страны.

О случившемся уведомили Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Кроме того, зарегистрированным пользователям платформы разослали предупреждения о возможной компрометации ключей учетных записей и сохраненных файлов. Расследование продолжается, однако пока неизвестно, какие именно данные могли попасть к злоумышленникам.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Fugaku разработан институтом RIKEN совместно с Fujitsu и начал работу в 2021 году. Название суперкомпьютера происходит от одного из японских наименований горы Фудзи. В свое время система одновременно возглавила четыре крупнейших международных рейтинга суперкомпьютеров, включая TOP500 и HPCG, став первым комплексом, добившимся такого результата.

Fugaku используется для научных исследований, прогнозирования погоды, моделирования землетрясений и климатических процессов, а также разработки лекарств и новых материалов.

Вычислительные ресурсы Fugaku доступны не только университетам и научным организациям, но и коммерческим компаниям. Среди пользователей системы — Sumitomo Rubber, Nippon Steel и Tanabe Mitsubishi Pharmaceutical, применяющие ее для моделирования характеристик шин, специальных сталей и разработки лекарственных препаратов.