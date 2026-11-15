Уганда хочет вместе с Россией исследовать Луну и Венеру

Россия может помочь Уганде с космической программой

Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в космической сфере и рассчитывает принять участие в программах исследования Луны и Венеры. Об этом ТАСС сообщил министр администрации президента Уганды по вопросам науки, технологий и инноваций Азиимве Джонард.

Уганда хочет вместе с Россией исследовать Луну и Венеру
Источник изображения: ИИ Gemini

По его словам, стороны уже провели предварительную встречу, а следующая запланирована на ближайший месяц. До конца года также может состояться ещё один раунд переговоров. Сейчас Уганда изучает возможности сотрудничества и рассчитывает на помощь России в развитии собственной космической отрасли.

Джонард отметил, что Российская академия наук уже разрабатывает программы исследования Луны и Венеры. Уганда заинтересована в том, чтобы перенять этот опыт, оценить собственные возможности и в перспективе работать над космическими проектами совместно с российской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что «Роскосмос» предложил зарубежным странам отечественные ракетные двигатели, а также космические технологии.

Наука и космоскосмосИсточники:ТАСС

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