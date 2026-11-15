Но растут продажи не только электромобилей, но и гибридов Kia, а самые популярные — Sorento и Carnival

Kia обогнала Hyundai на домашнем рынке: именно Kia первой в Южной Корее продала более 300 тысяч электромобилей

Kia стала первым автомобильным брендом, преодолевшим отметку в 300 тысяч проданных электромобилей на рынке Южной Кореи. По данным компании, к 9 ноября 2026 года совокупные продажи достигли 304 800 машин — на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Kia EV3 Источник изображения: Kia

Рост продаж ускорился за последние несколько лет. В 2021 году Kia впервые реализовала в Южной Корее более 100 тысяч электромобилей за год — 109 741 экземпляр. В 2024-м показатель совокупных продаж превысил 200 тысяч. Теперь компания установила новую планку.

Спрос на электромобили быстро растет: с начала года реализовано 123 600 единиц — рост в годовом выражении более чем двукратный. Самыми популярными моделями стали EV3 (30 455 машин), EV5 (28 971) и коммерческий электромобиль PV5 (24 266). Kia также стала первым автопроизводителем, которому удалось продать более 100 тысяч электромобилей за год на домашнем рынке.

Гибриды тоже остаются важной частью линейки: с начала текущего года их продажи достигли 179 700 автомобилей — рост на 16,9% в годовом выражении. Около 75% этого объёма пришлось на три модели, в числе которых Sorento и Carnival.