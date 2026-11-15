Стартап привлечёт тепло океана для питания плавучих ИИ-дата-центров: Drogue уже привлекла $20 млн

Многомегаваттная установка будет вырабатывать электричество за счёт разницы температур поверхностной и глубинной воды. Первый прототип планируют испытать в море в начале 2028 года

Американский стартап Drogue разрабатывает плавучие дата-центры, которые будут получать электричество из тепловой энергии океана. Компания основана всего 6 месяцев назад в Вашингтоне и уже привлекла $20 млн от XYZ Venture Capital, Toyota Ventures, Tamarack Global, Dream и других крупных инвесторов. В начале 2028 года Drogue рассчитывает отправить в открытое море первый многомегаваттный прототип, установленный на обычном океанском судне.

В основе проекта лежит технология преобразования тепловой энергии океана (OTEC): электричество вырабатывается благодаря разнице температур между тёплой поверхностной и холодной глубинной водой. Стартап использует эту разницу для работы замкнутого термодинамического цикла. Тёплая вода с поверхности сначала охлаждает серверное оборудование, а затем нагревает аммиак, который закипает уже при −33 °C. Образовавшийся газ вращает турбину, вырабатывающую электричество. После этого аммиак поступает в конденсатор, где холодная вода с глубины около 1000 м отбирает тепло и возвращает его в жидкое состояние. Цикл повторяется.

По словам основателя и генерального директора Drogue Сэма Сайпа, технология OTEC разрабатывается с 1950-х годов, а её работоспособность проверяли ещё в 1980-х. Тогда проекты не получили дальнейшего развития из-за ограничений производства труб и теплообменников, а также высокой стоимости установок. Сайп изучил опыт участников ранних разработок и считает, что современные производственные технологии позволяют вернуться к этой схеме.

Стартап привлечёт тепло океана для питания плавучих ИИ-дата-центров: Drogue уже привлекла $20 млн
Источник изображения: Drogue

Выбор дата-центров в качестве потребителя энергии связан с особенностями морской инфраструктуры. Передавать электричество на берег потребовало бы прокладки дорогостоящих подводных кабелей, а размещать в море производство с перевозкой сырья и готовой продукции было бы слишком затратно. Серверы компактны, а передача данных с плавучей платформы обходится значительно дешевле транспортировки физических грузов. По плану Сайпа, каждое судно сможет находиться в море около 10 лет.

Drogue рассчитывает ускорить строительство вычислительных мощностей для ИИ, поскольку традиционные дата-центры требуют многолетнего согласования с энергетическими компаниями и операторами электросетей. По оценке Сайпа, спрос на ИИ-вычисления вырос в 10 раз за последние 3 года, тогда как реализация обычных проектов занимает 8–10 лет. После испытания прототипа на судне компания планирует перейти к плавучим конструкциям, напоминающим морские нефтяные платформы.

Стартап уже получил предварительное одобрение концепции от Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping) — организации, проверяющей безопасность и соответствие судов техническим стандартам. Сейчас Drogue занимается выбором и покупкой первого судна для строительства установки.

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