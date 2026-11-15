«Яндекс» попал под прокурорскую проверку в Казахстане после сбоя сервисов

«Яндексу» придется пояснить, где хранятся данные казахстанцев

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов поручил провести проверку по фактам сбоев в работе сервисов Yandex Qazaqstan. Соответствующее требование направлено в комитет информационной безопасности министерства искусственного интеллекта и цифрового развития страны, сообщает «Интерфакс».

«Яндекс» попал под прокурорскую проверку в Казахстане после сбоя сервисов
Источник изображения: ИИ Gemini

Одновременно Генпрокуратура проверяет сам комитет, отвечающий за государственный контроль в сфере персональных данных. Ведомство намерено изучить законность сбора, хранения и передачи пользовательской информации, а также оценить меры по защите прав граждан.

Поводом для разбирательства стали перебои в работе сервисов «Яндекса» 11 октября. Депутат курултая Ляззат Жылкыбаева обратила внимание на объяснение компании: причиной сбоя стал дефект инфраструктуры за пределами Казахстана. При этом министерство ранее заявляло, что серверы с персональными данными казахстанских пользователей находятся внутри страны, но подтвердило наличие зарубежных компонентов.

В тот же день российская пресс-служба «Яндекса» сообщила о повреждении инфраструктуры дата-центра во Владимире в результате атаки беспилотника. Работа объекта была остановлена. Именно с этим инцидентом компания связывала возникшие перебои.

Законодательство Казахстана обязывает владельцев и операторов баз с персональными данными граждан хранить и обрабатывать такую информацию на серверах, физически расположенных на территории страны. Теперь проверка должна установить, соблюдались ли эти требования в инфраструктуре Yandex Qazaqstan.

 

Сети и серверыЯндексИсточники:Интерфакс

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