Анонсирован совершенно новый Honda CR-V — у популярного кроссовера больше не будет бензинового мотора, зато будет модернизированный полный привод ⁠ 1

Honda официально сообщила о том, что кроссовер CR-V нового поколения появится в 2027 году. При этом у модели больше не будет чисто бензинового мотора — машина будет предлагаться только с гибридными системами. Таким образом, компания намерена усилить конкуренцию с Toyota RAV4, которая на американском рынке также продаётся только в гибридном исполнении. Новинка станет первой моделью Honda с гибридной системой следующего поколения.

Пока производитель опубликовал лишь один тизер с обновлённой эмблемой. Однако дилеры, которым уже показали автомобиль на встрече в Лас-Вегасе, рассказали о тонких светодиодных фарах, сплошной световой полосе на корме и более выраженных задних крыльях. Полноценная премьера пока не состоялась.

В основе кроссовера будет лежать новая среднеразмерная платформа Honda. За счёт изменения конструкции и инженерных решений компании удалось снизить её массу примерно на 90 кг по сравнению с нынешней гибридной архитектурой. При этом более 60% компонентов планируется унифицировать между моделями, построенными на этой платформе, что должно сократить производственные затраты.

Разработчики также изменили жёсткость отдельных элементов кузова, чтобы улучшить поведение автомобиля в поворотах. Платформа получит систему Motion Management System для управления положением кузова, а также усовершенствованную технологию контроля продольной раскачки, уже применяемую на Accord и Prelude.

Новая гибридная установка Honda Hybrid будет включать двухлитровый четырёхцилиндровый двигатель с циклом Аткинсона и непосредственным впрыском топлива, а также два модернизированных электромотора. По заявлению компании, система окажется на 30% дешевле в производстве и обеспечит более чем 10-процентное улучшение топливной экономичности по сравнению с нынешним поколением гибридов. Также CR-V получит новейшую систему полного привода с электрическим управлением.

Производство нового CR-V организуют на заводах Honda в американских штатах Огайо и Индиана, а также в Канаде. Гибридную трансмиссию будут выпускать на предприятии в Огайо, а двухлитровый двигатель — на заводе Anna Engine Plant.