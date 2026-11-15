Есть iPhone 18 Pro — и есть все другие. Только в одном Китае продано почти 8 миллионов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ⁠ 10

По состоянию на 7 ноября 2026 года продажи смартфонов серии iPhone 18 Pro достигли 7,8287 млн штук. Такие данные приводит RDObservation. Статистика охватывает период по 45 неделю текущего года — до 7 ноября. То есть по факту, вероятно, продажи уже перевалили за отметку в 8 млн штук.

В линейку на данный момент входят две модели — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Apple представила их 10 сентября на осенней презентации. Релиз базовой модели линейки — iPhone 18 — ожидается в следующем году.

Для сравнения, самыми успешными Android-флагманами в Китае называют аппараты Honor Magic 9, их продажи превысили 500 тыс. устройств.