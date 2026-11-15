Факсы спасли японские компания и госучреждения после недавнего сбоя Microsoft 365

Далеко не везде в мире факсы сохранились так массово

Старые технологии, за которые порой высмеивают японские компании и государственные структуры, помогли им во время недавнего сбоя Microsoft 365. Если точнее, помогли конкретно факсимильные аппараты.

Пару дней назад назад по миру произошёл сбой в работе Microsoft 365. Само собой, это затронуло очень многие компании и госучреждения в том числе и в Японии, но далеко не везде в этих самых компаниях и учреждениях до сих пор стоят факсы. В итоге, как рассказывает Japan Times, ряд компаний и учреждений, включая Chubu Electric Power и Brother Industries, просто временно перешли на факсы.

Из-за сбоя в работе Microsoft мы не можем отправлять электронные письма, поэтому для регулярных обновлений, которые обычно отправляем в формате PDF, мы переходим на факс. Аналоговая связь — это хорошо

Занятно, что Япония активно пыталась постепенно отказаться от факсов в своих министерствах еще в 2021 году, однако чиновники оказали сопротивление, утверждая, что факсы более безопасны, чем электронная почта.