Учёные предупредили о выходе криосферы Земли за безопасные пределы: морской лёд и вечная мерзлота уже теряют устойчивость

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что криосфера Земли — совокупность морского и материкового льда, ледников, снежного покрова и вечной мерзлоты — выходит за пределы условий, в которых оставалась устойчивой на протяжении последних 12 000 лет.

Учёные обнаружили, что арктический и антарктический морской лёд, снежный покров и площадь вечной мерзлоты уже пересекли установленные ими границы безопасного состояния. Материковые ледники пока остаются в этих пределах, но приближаются к критической черте.

Авторы работы оценивали изменения криосферы за последние 12 тысячелетий и определили диапазон условий, при которых ледяные системы сохраняли устойчивость. Этот подход они назвали «безопасным пространством для криосферы». По результатам исследования, сейчас происходит ускоряющаяся и отчасти необратимая потеря её целостности. Причина — потепление, вызванное выбросами парниковых газов при сжигании ископаемого топлива.

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Последствия затрагивают не только полярные регионы. Западно-Антарктический ледниковый щит содержит достаточно льда, чтобы при полном таянии поднять уровень Мирового океана примерно на 3 м. В вечной мерзлоте, в свою очередь, находятся триллионы тонн углерода. При её оттаивании в атмосферу могут поступать углекислый газ и метан, дополнительно усиливающие потепление. Таяние ледников Гренландии также способно замедлить или нарушить океаническую циркуляцию, которая переносит тепло и поддерживает относительно мягкий климат Европы.

Пересечение безопасных границ не означает, что все эти последствия наступят немедленно. Оно указывает на рост вероятности достижения климатических переломных точек — состояний, после которых изменения могут стать самоподдерживающимися и практически необратимыми. Соавтор работы, климатолог Стокгольмского центра устойчивости Альберт Норстрём, предупреждает, что при дальнейшем потеплении выше 1,5 °C человечество фактически начинает рисковать запуском таких процессов.

Основным способом защитить криосферу учёные называют сокращение выбросов. Параллельно обсуждаются и более радикальные методы: укрытие ледников специальными полотнами для уменьшения летнего таяния, перекачка холодной морской воды на поверхность для наращивания морского льда и строительство искусственных барьеров для стабилизации Западно-Антарктического ледникового щита. Однако эффективность таких решений не доказана, а их реализация может оказаться чрезвычайно дорогой. По мнению Норстрёма, изучать подобные технологии не следует запрещать, но они не заменяют сокращение выбросов парниковых газов.