Свежая вакансия CD Projekt Red может намекать на сроки выхода The Witcher 4

CD Projekt Red, вполне возможно, собирается выпустить игру The Witcher 4 весной 2028 года. На это намекает новая вакансия студии.

Компания ищет юридического консультанта со срочным контрактом, который завершается до 30 апреля 2028 года. Ранее уже сообщалось, что студия наметила для себя релиз именно в 2028 году, а тут мы потенциально видим ограничение по срокам.

Мы ищем энергичного юрисконсульта для работы в отделе бизнеса и интеллектуальной собственности юридического отдела CD PROJEKT RED по срочному контракту до 30 апреля 2028 года

В обязанности будет входить предоставление постоянных юридических консультаций по вопросам, связанным с деятельностью CD PROJEKT RED, включая вопросы оформления активов, условия и положения, взаимодействие с игроками и соответствие нашей продукции действующим законам и нормативным актам. Само собой, это напрямую не доказывает намерение компании выпустить игру условно в апреле 2028 года, но, вполне возможно, что юрконсультант нужен компании именно в связи с выпуском игры. К тому же предыдущие две части выходили 17 и 19 мая соответственно.