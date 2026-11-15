Китай представил чип, способный обойти GPU в сотни раз по эффективности: аналоговый AX100 решает сложные уравнения за 100 наносекунд при потреблении всего 80 мВт ⁠ 2

Китайская Analog Devices представила опытный образец чипа AX100 — его называют первым в мире полностью интегрированным аналоговым процессором, способным решать матричные уравнения за один этап. По результатам испытаний, на одну операцию ему требуется менее 100 наносекунд, а энергопотребление составляет около 80 мВт.

Матричные уравнения лежат в основе многих современных вычислительных задач: от обучения больших языковых моделей до управления роботами и обработки сигналов в сетях связи. Цифровые процессоры решают их с помощью множества последовательных операций умножения и сложения. Например, для матрицы размером 512 × 512 требуется около 500 млн таких операций, что может занимать от десятков до сотен микросекунд.

Аналоговые вычисления работают иначе: они используют физические свойства электрических цепей для параллельного решения задачи. Матрица напрямую преобразуется в схему, которая самостоятельно приходит к равновесному состоянию. После этого процессор считывает готовый результат без длительных итераций, что позволяет снизить задержки и энергопотребление.

Одной из главных проблем аналоговых вычислений долгое время оставалась точность. В октябре 2025 года исследователи Института искусственного интеллекта Пекинского университета опубликовали работу, в которой им удалось повысить её с порядка одной сотой до одной десятимиллионной. Теперь разработку удалось перенести из лаборатории в производство. При этом AX100 не требует передовых техпроцессов и может выпускаться с использованием уже освоенных технологий.