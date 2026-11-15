Со встроенной батареей 3000 мАч

Wi-Fi 6, LTE на скорости 150 Мбит/с и подключение до 16 устройств — всего $12. Meizu представила портативный Wi-Fi-роутер MIFI N1

На официальном сайте Meizu появился портативный роутер MIFI N1. Его оценили в 79 юаней ($12).

MIFI N1 поддерживает Wi-Fi 6 и позволяет одновременно подключать до 16 устройств. Заявленная пиковая скорость загрузки через мобильную сеть достигает 150 Мбит/с.

Роутер оснащен аккумулятором емкостью 3000 мА·ч, для подключения предусмотрен порт USB-C. Автономность, увы, не раскрыта. Размеры устройства — 96,6 × 58 × 14,8 мм, вес — около 102 граммов.