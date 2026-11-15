Без подтверждения даже не откроешь чат

В Telegram нашли режим локдауна: мессенджер запретит открывать подозрительные файлы и автоматически загружать ссылки — всё ради максимальной безопасности

В бета-версии Telegram для macOS (версия 13.2, сборка 283493) обнаружили Lockdown Mode — режим усиленной безопасности для пользователей, которые могут стать целью сложных кибератак. Об этом сообщает «Код.ру».

Разработчики называют Lockdown Mode крайней и необязательной мерой защиты. После его активации Telegram ограничивает автоматическую загрузку потенциально опасного контента и требует дополнительных подтверждений для ряда действий. Например, автоматически загружаются только фотографии от контактов и самого пользователя, превью ссылок и страницы Instant View не открываются без разрешения, а запуск мини-приложений необходимо подтверждать.

Ограничения затрагивают также файлы и мультимедиа. HTML-виджеты и потенциально опасные стикеры скрываются до получения разрешения. Перед загрузкой рискованных файлов появляются предупреждения, исполняемые файлы нельзя открыть непосредственно через Telegram — для этого потребуется Finder. Изображения разрешено открывать только в форматах JPEG, PNG, WebP, HEIC и GIF. Страницы оплаты на время действия режима блокируются.

Подтверждение действий реализовано через отдельное окно с ползунком, который нужно передвинуть вправо.

Lockdown Mode обнаружился в мессенджере на фоне истории с уязвимостями HTML-виджетов Telegram. После того как команда V12 продемонстрировала возможность взлома с их помощью, мессенджер отключил виджеты для всех ботов на стороне сервера.