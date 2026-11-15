Представлен «самый мощный гипернейкед в мире». BMW M 1000 RS получил литровый мотор мощностью 215 л.с. — удельная мощность больше, чем у Bugatti Chiron

Двигатель раскручивается до 14 500 об/мин

Компания BMW Motorrad представила новый мотоцикл M 1000 RS, создатели называют новинку «самым мощным гипернейкедом в мире». Мотоцикл получил двигатель от супербайков S 1000 RR и M 1000 RR, но M 1000 RS отличается более вертикальной посадкой и практически полным отсутствием ветрозащиты. Модель выпустят ограниченной серией в 1000 экземпляров.

Представлен «самый мощный гипернейкед в мире». BMW M 1000 RS получил литровый мотор мощностью 215 л.с. — удельная мощность больше, чем у Bugatti Chiron
Источник изображения: BMW (опубликовано Carscoops)

Мотоцикл оснащён атмосферным рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 999 куб. см. Он развивает 215 л. с. при 14 500 об/мин и 113 Н·м крутящего момента при 11 000 об/мин. В стандартное оснащение входит облегчённая титановая выхлопная система. Двигатель также получил систему изменения фаз газораспределения BMW ShiftCam. Мотоцикл разгоняется до 283 км/ч.

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Источник изображения: BMW (опубликовано Carscoops)

Для улучшения управляемости BMW изменила эргономику: высота сиденья увеличена на 20 мм по сравнению с M 1000 R, а подножки позаимствованы у супербайка M 1000 RR. Это помогает сместить больше веса водителя на переднее колесо. В конструкции широко используется углепластик — из него выполнены элементы облицовки, аэродинамические крылышки и боковые накладки топливного бака. Снаряжённая масса мотоцикла составляет 196 кг, заявленное соотношение мощности к весу — 0,498 л. с. на фунт. Для сравнения, у гиперкара Bugatti Chiron этот показатель составляет около 0,34 л. с. на фунт.

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Источник изображения: BMW (опубликовано Carscoops)

BMW M 1000 RS получил богатое оснащение, которое даже не типично для нейкедов. Например, есть круиз-контроль. Также в оснащение в стандартную комплектацию входят карбоновые колёса, подогрев рукояток, электронная система регулировки подвески Dynamic Damping Control и тормоза M. Спереди установлены четырёхпоршневые суппорты с двумя дисками диаметром 320 мм, сзади — однопоршневой суппорт с диском на 220 мм. За дополнительную плату можно заказать регистратор телеметрии для трековых заездов, защиту двигателя, противоугонную сигнализацию и небольшое ветровое стекло.

В Германии BMW M 1000 RS оценили минимум в 40 000 евро. С учётом дополнительных опций цена может заметно вырасти. Продажи начнутся в марте 2027 года. Обозначение RS ранее получали лишь некоторые гоночные мотоциклы BMW, в том числе RS 255 Kompressor 1935 года и RS 54, представленный в середине 1950-х.

Авто и транспортBMWИсточники:Carscoops

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