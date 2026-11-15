Subaru возвращает «механику»: новая WRX STI Sport R получила фирменный полный привод, 271-сильный мотор и механическую коробку передач от прежней STI

Но механизм переключения передач доработали

Subaru представила в Японии новую топовую версию спортивного седана WRX — STI Sport R. Главная особенность модели — шестиступенчатая механическая коробка передач TY85, позаимствованная у предыдущего поколения WRX STI.

Subaru возвращает «механику»: новая WRX STI Sport R получила фирменный полный привод, 271-сильный мотор и механическую коробку передач от прежней STI
Источник изображения: Subaru (опубликовано Carscoops)

До этого японским покупателям было непросто приобрести WRX поколения VB с механической коробкой. Обычные версии предлагались преимущественно с вариатором, а лимитированная STI Sport# с механической трансмиссией вышла тиражом всего 600 экземпляров и распространялась через лотерею. Высокий спрос на трёхпедальную версию заставил Subaru пересмотреть подход.

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Источник изображения: Subaru (опубликовано Carscoops)

Внешне STI Sport R напоминает прежнюю STI Sport и американскую WRX tS. Седан получил 19-дюймовые легкосплавные диски матово-серого цвета, золотые тормозные суппорты Brembo, затемнённые патрубки выхлопной системы и опциональное заднее антикрыло.

Двигатель остался прежним: 2,4-литровый оппозитный турбомотор развивает 271 л. с. и 375 Н·м крутящего момента. При этом инженеры перенастроили его для более отзывчивой реакции на нажатие педали газа. Главным техническим изменением стала трансмиссия TY85 — более прочная, чем коробка TY75, установленная на версиях STI Sport# и WRX tS. По словам тест-пилотов Subaru, она заметно меняет ощущения от управления автомобилем. Кроме того, механизм переключения доработали, сократив люфты рычага на 60%.

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Источник изображения: Subaru (опубликовано Carscoops)

Ещё одна новинка — система Rev Sync, которая автоматически подбирает обороты двигателя при переключении передач для более плавной работы механики. Её разработка связана с опытом Subaru в гонках Super Taikyu. Привод — полный, фирменная система Symmetrical AWD работает вместе с вискомуфтой самоблокирующегося дифференциала. Инженеры также адаптировали комплекс электронных ассистентов EyeSight для использования с механической коробкой. В оснащение входят амортизаторы ZF с электронным управлением, тормоза Brembo с перфорированными дисками и шины Bridgestone Potenza S007.

Согласно техническим характеристикам, масса WRX STI Sport R составляет 1560 кг. Это на 50 кг меньше, чем у версии STI Sport с вариатором. В салоне — красная прострочка, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 11,6 дюйма, сиденья с подогревом. За доплату можно заказать спортивные кресла Recaro с логотипом STI и аудиосистему Harman Kardon.

【WRX STI Sport R】（量産MTモデル） プロモーションムービー　SUBARU公式

Приём заказов в Японии начнётся 19 ноября. Subaru рассчитывает продавать по 330 таких автомобилей ежемесячно. Начальная цена составляет 5,48 млн иен — примерно 34 300 долларов. Для сравнения, американская WRX tS стоит от 44 995 долларов. Пока компания не сообщила, появятся ли коробка TY85 и система Rev Sync на версиях для других рынков.

Авто и транспортSubaruавтоИсточники:Carscoops

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