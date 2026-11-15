Российский хостинг-провайдер отражает одну из крупнейших DDoS-атак в своей истории

Beget снова атакуют: на инфраструктуру провайдера обрушилась мощная DDoS-атака — возможны проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам ⁠ 2

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру. По данным компании, мощность атакующего трафика достигает 850 Гбит/с. Злоумышленники последовательно перебирают подсети провайдера, пытаясь нарушить доступность его сервисов.

В Beget считают, что атака может быть направлена на срыв восстановления инфраструктуры после предыдущего инцидента. Команда компании продолжает отражать нападение и поддерживать работу сервисов.

Из-за высокой интенсивности атаки и перебора сетевых диапазонов у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к сторонним ресурсам. В частности, речь идет об Ozon, Wildberries, Сбербанке и других сервисах. В компании заявили, что работают над восстановлением стабильной сетевой связности.

В качестве одной из мер защиты Beget ограничил SSH-подключения с зарубежных IP-адресов: теперь допускается не более пяти попыток подключения в секунду с одного адреса за пределами России. Провайдер продолжает мониторить ситуацию и принимать меры для отражения атаки.

Напомним, на прошлой неделе кибератака уничтожила облачную инфраструктуру Beget.