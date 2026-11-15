Beget восстановил более 215 тысяч сайтов после масштабной кибератаки ⁠ 5

Петербургский хостинг-провайдер Beget — один из крупнейших регистраторов доменов .RU и .РФ — продолжает восстанавливать инфраструктуру после кибератаки. По последним данным компании, из резервных копий уже удалось вернуть к работе более 215 тысяч сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению.

Одновременно Beget отражает DDoS-атаку высокой интенсивности. В компании утверждают, что она не влияет на работу уже восстановленных сервисов и сайтов клиентов.

Постепенно возвращается и функциональность панели управления. Пользователям виртуального хостинга уже снова доступны разделы Crontab и Backup. Остальные возможности восстанавливают по мере устранения последствий инцидента.